MinHacienda manejará fondo para infraestructura de más de $4 billones pese a críticas

El Ministerio de Hacienda le quitó la administración de un gigantesco fondo de infraestructura con más de 4 billones en recursos a la Financiera de Desarrollo para asumir su manejo directo, a pesar de las críticas de observadores como Anif que advirtieron que se están eliminando los criterios técnicos de las inversiones.

Estamos hablando del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) que actualmente tiene los recursos que le quedan al país de la venta de Isagén y que hoy están representados en inversiones y en 1.6 billones de pesos que rápidamente se pueden convertir en efectivo.

Cuando se creó el fondo se entregó su administración a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), una entidad en la que el Gobierno es socio del Banco Mundial y del banco Sumitomo. Los tres decidían la mejor manera de invertir los recursos porque el objetivo inicial era apoyar el cierre de megaproyectos de infraestructura.

Sin embargo, con el decreto 1337, será el Gobierno quien defina en dónde se pone la plata, lo que para Anif abre la puerta al riesgo de un uso inadecuado de los recursos porque se podrían destinar incluso a proyectos que aún no están "suficientemente maduros".



“Esta modificación elimina el filtro técnico que aportaba la FDN y aumenta el riesgo de que el Fondes se convierta en una bolsa de recursos para cubrir necesidades fiscales del Gobierno, en un contexto de déficit creciente”, criticó Anif.

Entre los proyectos que quiere financiar el Gobierno está la entrega masiva de paneles solares.