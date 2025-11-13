En vivo
Anif cuestiona decreto que otorga control directo del Fondes al ministro de Hacienda

Anif cuestiona decreto que otorga control directo del Fondes al ministro de Hacienda

El centro de estudios alertó que el cambio en la administración del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura permitiría al Gobierno disponer directamente de sus recursos, incluso para costear el programa “Colombia Solar”, que aún no cuenta con estudios técnicos ni financieros.

