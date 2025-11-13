Anif cuestiona decreto que otorga control directo del Fondes al ministro de Hacienda

El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que elimina el papel de la Financiera de Desarrollo Nacional (FND) como administrador del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) trasladando la función de ordenador del gasto al propio ministro, Germán Ávila, lo que permitiría designar directamente a cualquier entidad del Grupo Bicentenario para manejar los recursos.

“Esta modificación elimina el filtro técnico que aportaba la FDN y aumenta el riesgo de que el Fondes se convierta en una bolsa de recursos para cubrir necesidades fiscales del Gobierno, en un contexto de déficit creciente”, criticó Anif.

De acuerdo con el informe publicado este 13 de noviembre, el Fondes es un patrimonio autónomo público con activos cercanos a $4.1 billones y recursos líquidos por $1,5 billones, creado para financiar grandes proyectos de infraestructura y fortalecer empresas de servicios públicos. Su manejo ha estado a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad encargada de garantizar que los proyectos cumplan con criterios de viabilidad legal, técnica y financiera.

El Centro de Estudios Económicos Anif advirtió sobre los riesgos que implican los recientes cambios en la administración del Fondes y también sobre el uso de sus recursos para financiar el programa “Colombia Solar”, impulsado por el Gobierno nacional.



Este proyecto fue creado mediante el Decreto 0972 de 2025, que busca reemplazar los subsidios eléctricos de los estratos 1, 2 y 3 por sistemas de autogeneración con paneles solares domiciliarios.

“La dependencia del programa Colombia Solar de los recursos del Fondes genera incertidumbre, pues este fondo debe financiar únicamente proyectos con estructuración completa y factibilidad comprobada”, señaló Anif.

El centro de estudios advirtió que asignar estos recursos a programas que no cuentan con estudios técnicos, jurídicos ni financieros representa un riesgo tanto para la sostenibilidad del fondo como para la ejecución de infraestructura estratégica que sí está lista para avanzar.

La entidad recordó que el Fondes fue diseñado como un instrumento técnico y especializado para financiar infraestructura de alto impacto y no como una fuente de recursos de libre uso. Por eso, insistió en que la administración del fondo debe permanecer en la FDN, cuya independencia y rigor garantizan una asignación responsable y transparente.

Anif concluyó que la transición energética del país requiere proyectos viables, estructurados y ejecutables, no iniciativas improvisadas que puedan comprometer recursos públicos sin estudios previos ni control técnico.