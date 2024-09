Barranquillero confesó ser hincha de Argentina: "Imaginate vos; recibí muchas cargadas"

Argentina se encuentra en Barranquilla de cara a su partido contra el combinado cafetero por la octava fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Previo al partido varios aficionados llegaron al hotel de concentración para mostrar su apoyo al equipo de Scaloni, pero uno en especial llamó la atención, pues oriundo de la capital del Atlántico, pero con su corazón albiceleste.

“Soy de aquí de Barranquilla, local. Sí claro, toda la vida soy hincha de Argentina”, dijo cuando medios argentinos lo entrevistaron, aunque el periodista le insistió en por quién iba en verdad, el aficionado aseguró que “su corazón es albiceleste”, desde hace más de dos décadas.

“Me cagan a pedo. Qué te puedo decir, ese es el amor que tengo por la selección desde muy chiquito, desde el 98. Imagínate vos. Perder cuatro finales seguidas y recibir las cargadas de toda la gente que me decía que por qué, o una palabra muy concreta, que, si soy muy corroncho o eres loco, pero me importa un carajo. Pero mira cómo me correspondió la vida, con cuatro finales ganadas”, dijo el aficionado ante medios argentino y confesó que quería conocer a Messi, pero no pudo ser posible en esta ocasión.

Joven barranquillero se declara hincha de la Selección Argentina a tal punto de cambiar su acento caribeño por la terminología, léxico y hasta la jerga gaucha en medio una entrevista.

¿Ud qué opina?



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/6T6XBkXo7l — Colombia Oscura (@OscuraColombia) September 9, 2024

Las palabras generaron diversos comentarios a favor y en contra, algunos aseguraron que cada uno es libre de elegir sus gustos sin ser juzgados, mientras que otros lo tildaron de “vende patria” o “corroncho” por esta postura generando miles de comentarios hacia él.

“Gente sin identidad. No es la primera vez que se oye de un corroncho-argentino”; “Yo no digo lo que opino al respecto porque termino funado”, “Bacano, él sí ve buen fútbol”; Libre desarrollo de la personalidad”, fueron algunos comentarios.

Y es que el aficionado llegó hasta el hotel de concentración con la camiseta y bandera de Argentina, además de una Copa del Mundo a escala para agradecerle al equipo de Scaloni el triunfo en Qatar y la reciente Copa América, que, justamente, la logró ganándole a Colombia.