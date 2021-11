Colombia no está mal, debe tener más volumen de juego en ataque: Pinto tras derrota con Brasil

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto analizó en Blog Deportivo el planteamiento de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia ante Brasil en la fecha 13 de la Eliminatoria Sudamericana. Además, comentó que es clave sostener el balón para generar opciones de gol.

“Mal no está la Selección Colombia, indudablemente faltan algunos conceptos, mientras que Colombia no aumente el volumen de posesión y de control del balón, va a ser atacado por el adversario y no va a tener opciones de gol. Eso cuesta y es trabajo de todos los jugadores”, dijo.

Pinto enfatizó en que la Selección Colombia debe trabajar más en la posesión del balón y “necesitamos que nuestros volantes se arriesguen y lleguen al área contraria”.

El exentrenador de la Selección Colombia aclaró que le gustó el trabajo defensivo de Colombia pero que le gustaría que los bloques jugaran un poco más adelantados.

Además, Pinto dijo que Colombia se confundió con los cambios en las posiciones que tuvo Brasil y que ahí fue cuando el seleccionado de Tité logró irse en ventaja.

Por último, sobre el respeto que le tuvo Colombia a Brasil, el entrenador sostuvo que “nosotros de alguna manera buscamos el partido. Lo que pasa es que Colombia pierde muy rápido la pelota y Brasil es experto en eso”.

Escuche las declaraciones de Jorge Luis Pinto: