Cuadrado, el único colombiano en 11 ideal de la fecha 14 de Eliminatoria Sudamericana

Este jueves, 18 de noviembre, la Conmebol publicó el once ideal, elegido por la gente, de la fecha 14 de Eliminatoria Sudamericana. Solo un colombiano hace parte de la lista, se trata de Juan Guillermo Cuadrado.

Cuadrado ha demostrado un gran desempeño jugando como lateral derecho, y aunque los dos últimos encuentros no fueron sus mejores partidos, el colombiano fue reconocido como uno de los mejores.

Según el medio especializado conocido como ‘Sofa Score’, el jugador colombiano obtuvo un puntaje de 7.5 en el partido contra Paraguay.

El listado es liderado por cuatro jugadores de Perú, seguido por dos brasileños y dos ecuatorianos.

El once ideal elegido por los hinchas está conformado por: Gallese (Per); Cuadrado (Col), Militao (Bra), Hincapié (Ecu), Estupiñán (Ecu); De Paul (Arg), Tapia (Per), Fabinho (Bra), Cueva (Per); Martins (Bol) y Lapadula (Per).

