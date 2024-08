Eliminatorias 2026: partidos y horarios de los compromisos de la Selección Colombia

Hora de pasar página por la Copa América 2024, que, si bien fue un duro golpe para la Selección Colombia, según Néstor Lorenzo, debe ser una motivación para un proceso que puede llegar mucho más lejos si se mantienen unidos y más con las Eliminatorias 2026 encima.

La Conmebol dio a conocer el calendario de la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias. Perú y Argentina serán los próximos rivales del combinado tricolor para seguir sumando triunfos en la tabla general.

Eliminatorias 2026: partidos y horarios de la fecha 7 y 8

Fecha 7



5 de septiembre: Bolivia vs. Venezuela / 4:00 de la tarde

5 de septiembre: Argentina vs. Chile / 7:00 de la noche

6 de septiembre : Uruguay vs. Paraguay / 6:30 de la noche

6 de septiembre: Brasil vs. Ecuador / 7:45 de la tarde

Brasil vs. Ecuador / 7:45 de la tarde 6 de septiembre: Perú vs. Colombia / 8:30 de la noche

Fecha 8



10 de septiembre: Colombia vs. Argentina / 3:30 de la tarde

10 de septiembre: Ecuador vs. Perú / 4:00 de la noche

10 de septiembre : Venezuela vs. Uruguay / 6:00 de la noche

10 de septiembre: Paraguay vs. Brasil / 7:00 de la noche

10 de septiembre: Chile vs. Bolivia / 8:00 de la noche

Colombia, firme al Mundial

Pese al resultado en la Copa América 2024, Néstor Lorenzo mostró su tranquilidad por lo mostrado por el equipo durante la competencia. El buen nivel de James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Davinson Sánchez, Luis Díaz y otros más, dejó a un país ilusionado de poder lograr más.

Reencontrarse con Argentina en Barranquilla será crucial para recuperar la confianza en el equipo. No solo es una “revancha” por la pérdida, sino que es una oportunidad para tener mayor confianza en el equipo ante este tipo de rivales y, por supuesto, anhelar con ocupar la primera posición de la general de las Eliminatorias.

