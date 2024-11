Hinchas explotan por cruce de Jhon Jáder Durán con periodista: “¿Por qué no eres técnico?”

Aunque el delantero Jhon Jáder Durán a traviesa por un destacado momento con su club, el Aston Villa de Inglaterra, su más reciente participación con la Selección Colombia en la doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026 dejó mucho que desear.

En el encuentro de este martes 19 de noviembre contra Ecuador, que era una cita crucial para la Tricolor, el resultado fue devastador; pues terminó con derrota en el estadio Metropolitano de Barranquilla (0-1), tras el gol del delantero Enner Valencia (7’), que le dio un triunfo histórico al visitante.

Durán ingresó al campo en el minuto 59, y reemplazó a Jhon Arias, y con apenas un remate a portería selló una mala presentación ante su parcial. Que se suma al duro revés del viernes 15 de noviembre frente a Uruguay (3-2), en el estadio Centenario de Montevideo.

Como si fuera poco, recibió una tarjeta amarilla que lo sacó de competencia de cara al próximo encuentro, contra Brasil en marzo de 2025, en condición de visitante, debido a que se acumuló en amonestaciones.

La polémica respuesta de Jhon Jáder Durán

La ausencia de Durán en este importante compromiso podría afectar al Tricolor, que ya cayó al cuarto lugar de la clasificación, en la que se estancó con 19 puntos. La frustración se trasladó a la zona mixta, en la que Durán protagonizó un reprochable momento con el periodista Carlos Villamil del canal DSports, cuando se le preguntaba por el balance del encuentro disputado en la ‘Arenosa’.

Villamil le indagó al atacante acerca de qué le había faltado a la Selección Colombia para lograr mejores resultados frente a Ecuador y Uruguay, pero la respuesta del delantero de 20 años fue considerada como agresiva y grosera con la prensa.

Durán se fue con evasivas y en vez de responder contrapreguntó al comunicador: “¿Qué faltó en qué sentido?", replicó el futbolista. Y luego de la insistencia del comunicador en que la pregunta quería saber sobre las carencias de la Selección, el antioqueño insistió: “¿Qué crees tú que pudo haber faltado?".

En su respuesta, Villamil resaltó, entre otros puntos, la repetición en tirar centros, la mala entrega de Juan Camilo Portilla y Ríchard Ríos y la falta de definición.

SE CALENTÓ JHON DURÁN 🔥⚽️ El delantero de la selección Colombia, y un acalorado intercambio con la prensa en zona mixta. pic.twitter.com/jy9cvkoYRN — PrimerTiempo.CO (@PrimerTiempoCO) November 20, 2024

Frente a esto, el atacante se despachó y descargó su molestia con el periodista. “¿Y por qué no eres técnico?”, comentó el jugador, que por sus desafiantes respuestas se hizo tendencia en las redes sociales.

La tensión aumentó cuando Villamil respondió que el es analista táctico de la escuela del F.C. Barcelona, a lo cual Durán no dudó en responder, elevando la discusión.

"De afuera se ven los espacios y se habla mucho. Hay que entrar a jugar para ver cómo son las cosas”, sentenció el atacante del Aston Villa, que desató una ola de fuertes críticas, entre quienes consideran que se “agrandó”.

Respuesta de los hinchas

En ocho partidos con Colombia en las eliminatorias y 308 minutos, Durán anotó un gol: en la victoria (4-0) ante Chile, el 15 de octubre, en la fecha 10 de las clasificatorias, en el estadio Metropolitano. Con este rendimiento y los cruces que ha tenido con los periodistas dejaron reacciones por parte de los hinchas colombianos.

"Lo dejaron callado, y acá le celebran ese agrandamiento creyendo que con eso va a ser un gran jugador de fútbol", "Ese Duran día tras día ha venido demostrando que es un bobazo, juega en un equipo chico de Inglaterra y se cree CR7", "Yo como periodista no dejaría un tipo me hable así por más selección que sea" y "No ha ganado nada y ya hablando duro, el eterno problema de nuestros jugadores de fútbol", fueron algunos de los comentarios de los aficionados tricolor.