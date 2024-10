Tino Asprilla jala las orejas a Jhon Jáder Durán: "No es normal la pataleta que hizo"

En la tercera fecha de la Champions League se presentó una situación que opacó un poco el gol de Jhon Jáder Durán. Luego de marcar su gol contra el Bolonia, el técnico Unai Emery decidió sacarlo y esto generó una pataleta por parte del colombiano en el banco de suplentes e, incluso, terminó corriendo al camerino cuando no se había terminado el encuentro.

Por eso, el exdelantero Faustino Asprilla recalcó en Blog Deportivo que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir y el exEnvigado debe aprender para no comportarse de esa manera, pues también podría afectar su imagen ante una posible transferencia a otro equipo, porque los técnicos están muy pendientes de este tipo de actitudes.

"Como futbolista es normal que a todos nosotros, al que juega al fútbol, le dé rabia cuando lo cuando lo cambia, cuando el entrenador decide sacarlo a uno. Pero lo que sí no es normal es la pataleta que él hizo. Debería haber estado más tranquilo. Si ustedes miran antes del gol ya habían marcado el cambio, que ya iba a salir", detalló la exestrella del Parma.

Enfatizó que resulta inaceptable la manera en que Durán manejó su frustración, pues, seguramente, a sus 20 años quería seguir jugando, pues está pasando por un gran momento.

"Él tiene que entender que en ese equipo hay muchos más futbolistas con el mismo deseo de jugar, de ser titulares. Un respeto para los compañeros, pero el entrenador tiene que hablar con él para hacerle entender que eso no puede volver a pasar, que se quede tranquilo, que él es el que toma las decisiones. Que no vuelva a suceder esto ni ahí ni en la selección", añadió.

¿Lo puede afectar en una posible transferencia?

El Tino Asprilla también hizo hincapié en cómo este tipo de comportamientos pueden influir en las decisiones de transferencia, porque podrían relacionarlo como un deportista que afectaría el camerino. Sin embargo, comentó que las personas cercanas a él lo pueden aconsejar para cambiar y controlarse mejor en este tipo de situaciones.

"En Europa los entrenadores son las personas que tienen la decisión de escogerlo si uno va o no va a algún equipo de fútbol. Pues claro, si le doy patas, los entrenadores de otros equipos van a tener mucha dificultad para ficharlo, si es que lo quieren más adelante", agregó.

De hecho, recordó el caso de Alfredo Morelos, quien en el Rangers de Escocia tuvo complicaciones con sus actitudes y terminó saliendo del club hasta regresar a Colombia.

"Los compañeros tienen que hablar con él, jalarle las orejas y decirle que eso no puede volver a suceder (...) Seguramente el entrenador lo va a castigar y no lo va a poner en los próximos partidos, me imagino", concluyó.