James Rodríguez explota por no sumar ni un punto contra Uruguay y Ecuador: "Una huevo*#%"

Una doble fecha para el olvido tuvo la Selección Colombia en noviembre: no se sumó ningún punto ante Uruguay y Ecuador. Por eso, después de la derrota ante los ecuatorianos, el capitán James Rodríguez atendió a los medios de comunicación y expresó su malestar porque no se obtuvieron los resultados esperados en condición de visitante y local, respectivamente.

El capitán de la tricolor no ocultó su decepción por perder en Barranquilla. Además, comentó cómo estaba físicamente.



¿Qué dijo James Rodríguez tras perder?

"Es duro, queríamos ganar estos seis puntos. En Uruguay se nos va el partido al final y hoy por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer empezando y hemos tenido chances, en Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles y el fútbol es de hacer los goles, si no los haces pues pierdes", dijo el volante 10.

Asimismo, aseguró que estaba bien físicamente para iniciar como titular este compromiso, pese a que en los primeros minutos se le vio en algunas ocasiones caminando y con aparentes molestias en una de sus piernas.

"Estoy bien. La verdad que físicamente estoy bien. Esto pasa a un segundo plano más cuando pierdes un partido", añadió.