La dura entrada que le costó una roja a Bolivia contra Colombia y dejó un lesionado

El duelo entre Bolivia y Colombia por la fecha 9 de Eliminatorias dio un giro en el minuto 20 por una dura entrada de Héctor Cuellar, que terminó expulsado y dejó a la selección boliviana con solo 10 hombres en el terreno de juego.

La fuerte falta fue sobre el delantero colombiano Roger Martínez, futbolista de Racing Club, que, por desgracia, quedó por fuera del compromiso y salió con una molestia física dejando un vacío importante en el ataque del equipo de Néstor Lorenzo. Pero la roja de Bolivia le dio un respiro al equipo cafetero.

Sin duda cae una ventaja importante a favor del cuadro tricolor, pero la altura podría jugar en contra en el trámite del partido y será la fortaleza táctica del equipo cafetero para mantener el ritmo en la búsqueda de los tres puntos en El Alto.

Así fue la jugada que generó la roja de Bolivia

Héctor Cuéllar vuelve y juega

No es la primera vez que el boliviano entre fuertemente a un futbolista colombiano, pues, antes de la Copa América, fue protagonista por otra jugada polémica sobre Luis Díaz, que, en su momento, encendió alarmas de una lesión del guajiro que no terminó en nada grave, pero en ese momento se generó una de críticas hacia el defensa por su forma de entrar de forma agresiva hacia sus rivales.

Este es Héctor Cuéllar, al que le sacaron roja en Bolivia. Recordado por tirar a matar a Lucho Díaz en la copa América. pic.twitter.com/WJXBCdXGIe — Eduardo Valencia (@edovago) October 10, 2024

¿Quién es Héctor Cuellar?

Oriundo de Santa Cruz de la Sierra, Cuéllar (24) milita en el Always Ready de Bolivia en el cual ha disputado más de 60 partidos y ha anotado 7 goles y 3 asistencias hasta la fecha. Su posición natural es de lateral derecho y es conocido por su fuerza al entrarle a los rivales en los choque 1 vs. 1, tanto a nivel de clubes como de selección. Hasta la fecha, el futbolista no ha jugado en el exterior.

Héctor Cuéllar // Foto: AFP