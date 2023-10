Marcelo Bielsa destacó a James Rodríguez como el mejor de Colombia: "No es sorpresa"

Una vez más el '10' de la Selección Colombia hizo presencia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pues James Rodríguez anotó un golazo que abrió el marcador ante la selección charrúa. Al mejor estilo del cucuteño, con un control exquisito sostuvo la pelota para luego con un remate de izquierda enviarla hasta el fondo de la red.

Pese que el resultado dejó un sinsabor por el empate entre colombianos y uruguayos (2-2), tanto Néstor Lorenzo como Marcelo Bielsa destacaron el juego como algo "muy bueno", además llovieron elogios para James Rodríguez por parte de los dos entrenadores, que, según ellos, "una vez más demostró su jerarquía" siendo el experimentado que todos conocen en el mundo.

"Es un jugador con antecedentes, con virtudes, con recursos, conocido por todos. Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era lo que demostró en el partido de hoy (jueves), pudo destacarse lo que no es una sorpresa por la jerarquía que tiene como futbolista, pero sí sorprende de algún modo que recién está retomando de algún modo la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma para mostrar sus virtudes, que las tiene", indicó Marcelo Bielsa sobre James Rodríguez.

Asimismo, Bielsa aseguró que el partido fue difícil para ambos equipos por la hora en que se jugó en Barranquilla, pero, según él, "hay sensación de que el espectáculo fue bueno y ambos construyeron un gran partido de fútbol". Al igual que destacó lo hecho por Néstor Lorenzo con Colombia, que lo ha "convertido en un equipo fuerte".

Publicidad

Por ahora, la Selección Colombia deberá pensar en su próximo partido que será este martes, 17 de octubre, cuando tengan que visitar a Ecuador en Guayaquil. La última vez que la selección viajó a territorio de la Tri, cayó 6 a 1, en ese momento bajo el mando de Carlos Queiroz.

Le puede interesar