Matheus Uribe, otra baja para la Selección Colombia: Blog Deportivo

La periodista Marina Granziera confirmó en Blog Deportivo que el volante Matheus Uribe será baja para los próximos partidos de la Selección Colombia por Eliminatoria Sudamericana.

"Matheus Uribe sufrió un desgarro en el muslo de la pierna derecha", informó Granziera, quien recibió la noticia por parte del periodista portugués Pedro Sepúlveda.

Aunque este miércoles en las redes oficiales del Porto apareció como titular ante el Milan por la cuarta fecha de la Champions League, el colombiano no salió al terreno del juego y prendió las alarmas de la 'Tricolor'.

Matheus Uribe se une a las bajas de Stefan Medina, quien también sufrió un desgarro; Juan Fernando Quintero, que no ha jugado en China y no sería prestado por su club por las medidas restrictivas de pandemia en ese país, y Carlos Cuesta, quien no he ha recuperado de la lesión en el tendón de la corva.

