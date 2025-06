Scaloni defiende a la Selección Colombia: "Es un mal momento; de las mejores del mundo"

Desde octubre de 2024, la Selección Colombia entró en una racha de malos resultados que preocupan tanto a hinchas como futbolistas del equipo, en especial por el riesgo de poder quedar por fuera de la próxima Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Para muchos el próximo martes el equipo sumará otra derrota y complicará mucho más su camino en las Eliminatorias; sin embargo, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, piensa diferente y cree que el equipo colombiano saldrá a la cancha del Más Monumental de Buenos Aires a dejar la vida y podría sorprenderlos en esta fecha 16 de las Eliminatorias.

"COLOMBIA ES UN EQUIPO QUE ESTÁ A LA ALTURA DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO"



Lionel Scaloni se refirió al momento de la Selección colombiana que será rival de la Argentina mañana por eliminatorias#PelotaParada pic.twitter.com/4o6V6uZClS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 9, 2025

“La estadística a veces no dice la verdad, es un buen equipo, diría de los mejores, un equipo que está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Lo que suceda internamente no sé, no estoy al tanto, tampoco me quiero meter en eso, pero es una buena selección”, dijo el técnico de la actual campeona del mundo.

Confesó que admiraba el trabajo de Néstor Lorenzo y le sorprende saber que el equipo se encuentra en un bache, pues cuando lo han enfrentado han sentido presión en todos los aspectos por parte del equipo colombiano.

Hay una rivalidad histórica entre la Selección Colombia y Argentina Foto: AFP

“Ha perdido en el último minuto en Uruguay y ha merecido ganar en otros tantos. Es un poco una clasificación engañosa, porque si hubiera ganado estaría segundo”, añadió, precavido de que el Monumental no sea el sitio donde la Selección Colombia vuelva a su buena racha.

Para este duelo volverá Luis Díaz y no estará Jhon Jáder Durán; por su parte, Lorenzo aseguró que el equipo saldrá a la cancha a dejar el 100 % y a buscar la victoria sin importar la presión de la afición rival ni mucho menos la cancha en donde se disputará este partido.