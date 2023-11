"Ser campeones del mundo no nos hace imbatibles": Scaloni por derrota de Argentina en Eliminatorias

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aceptó el triunfo de Uruguay (2-0) al señalar que sus dirigidos nunca estuvieron cómodos en el duelo en la Bombonera.

"La verdad que fue un partido donde no estuvimos nunca cómodos y ellos merecieron el triunfo por la manera que jugaron. Evidentemente no era el día para nosotros. No encontramos los caminos nunca, esa es la realidad. Eso hace que, al final, se complique", dijo Scaloni tras sufrir su primera caída como DT de Argentina en clasificatorias.

Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

Para Argentina, fue apenas su segunda derrota en los últimos 51 partidos, pero Scaloni remarcó que "se pierde y se gana como equipo. Hay veces que hay que darle mérito al rival. No podemos pensar que por ser campeones del mundo no vamos a perder nunca. No somos imbatibles, lo dije y lo voy a seguir diciendo".

“Ahora se viene un partido muy difícil, e intentaremos hacer lo mejor. Creo que este equipo dio muestras de sobra de que puede salir de situaciones difíciles”, amplió el DT respecto del próximo superclásico sudamericano que afrontará contra Brasil, también en problemas, el martes próximo en el Maracaná.

