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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿En clima frío se justifica las pausas de hidratación en partidos de Libertadores?

¿En clima frío se justifica las pausas de hidratación en partidos de Libertadores?

Un equipo brasileño se quejó por la pausa en un compromiso contra un equipo peruano en una ciudad que tiene una altitud de 3.400 metros. Un experto explicó lo que hay detrás de estos espacios.

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