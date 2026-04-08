Junior vs. Palmeiras EN VIVO: siga online y gratis la Copa Libertadores 2026

Cartagena vivirá fútbol continental esta noche gracias al Junior de Barranquilla, que recibe por la primera fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores al Palmeiras de Brasil. Un partido en donde los barranquilleros buscarán sumar tres puntos en condición de local.

Lo especial de este duelo será la visita de Jhon Arias, futbolista no solo del Palmeiras, sino también figura de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Pero su presencia también significará un peligro para el conjunto rojiblanco en su objetivo de sacar tres puntos.

Junior vs. Palmeiras // Foto: X @JuniorClubSA @Palmeiras

Hora de Junior vs. Palmeiras EN VIVO: vea el partido aquí

Desde las 7:30 de la noche de este miércoles, 8 de abril, rodará la pelota en el estadio Jaime Morón de Cartagena para este duelo de Junior y Palmeiras.

El partido se podrá seguir EN VIVO, online y gratis de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. Con un equipo de expertos, habrá transmisión online por el canal de YouTube y por señal de radio de 89.9FM:



Así le ha ido al Junior vs. Palmeiras en Copa Libertadores

El historial entre Junior y Palmeiras ha estado completamente dominado por el equipo brasileño. En los cuatro enfrentamientos disputados entre 2018 y 2019 por Copa Libertadores, Palmeiras ganó todos los partidos, mostrando superioridad tanto en Barranquilla como en Sao Paulo.

La serie comenzó con un 0-3 en el Metropolitano y continuó con un 3-1 en el Allianz Parque, con Miguel Ángel Borja como gran protagonista ofensivo. En 2019, la historia se repitió con un 0-2 en Colombia y un contundente 3-0 en Brasil, consolidando un pleno de victorias del ‘Verdão’ y dejando al Junior sin respuestas en ninguno de los cruces.

Foto: Junior vs Palmeiras en la Copa Libertadores/AFP RAUL ARBOLEDA/AFP

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Posibles alineaciones de Junior y Palmeiras