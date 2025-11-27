En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Alfredo Morelos que lo molestó; hay video

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Alfredo Morelos que lo molestó; hay video

De no ser por sus compañeros, Morelos habría encarado a Teo en medio de la discusión, pero sí hubo un intercambio de palabras entre ambos futbolistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad