Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Alfredo Morelos que lo molestó; hay video

Al término del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la fecha tres de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, hubo un fuerte encuentro entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez por unas palabras que el delantero del cuadro triburón le gritó al delantero, al parecer, por la jugada en donde fue expulsado una de las figuras del cuadro barranquillero.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: AFP

¿Qué le dio Teófilo Guitérrez que molestó a Alfredo Morelos?

En un video que se hizo viral en redes sociales, se pudo visualizar las palabras que tuvo Teo en contra del delantero de Atlético Nacional en ese breve cruce entre ambos. El atacante del cuadro tiburón sí le dijo algunas malas palabras.

“Andá para afuera, pendejo. Anda pendejo para afuera… Gordo, m… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, c...”, fueron las palabras del perfume en contra del delantero, las cuales, evidentemente, molestando a Morelos que no dudo en responderle.

Pero gracias a William Tesillo y Camilo Cándido, sus compañeros de equipo, el problema no se fue a mayores debido a que intervinieron a tiempo la situación y pararon el fuerte cruce de palabras entre las partes.



“Tú qué vas a hablar, si tú ni siquiera juegas”, fueron las palabras que usó Morelos para responderle, por eso, el árbitro no intervenir ni le mostró una tarjeta, de haber sido así, el jugador habría visto la roja por segunda amarilla en el duelo.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA como lo arremeda “quejándose”. Don Teófilo Antonio Gutiérrez. pic.twitter.com/Ic2qlJ6rYG — Humo Pijao ⭐⭐⭐️ (@HumoPijao) November 27, 2025

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético Nacional y Junior de Barranquilla?

Nuevamente verdolagas y tiburones se enfrentarán por los cuadrangulares de la Liga BetPlay en un plazo de escasos días después de este.

El duelo se llevará a cabo el próximo domingo, 30 de noviembre, desde las 6:30 de la tarde. Duelo que se podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio en la señal de 89.9 FM y el canal de YouTube.

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla // Fotos: Nacional y Junior