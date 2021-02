En el fútbol no hay intocables, si James está bien lo traen, si no, pues no lo llamen: ‘Pibe’

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama pasó por los micrófonos de Blog Deportivo y dejó varias perlas con respecto a la actualidad de la Selección Colombia y algunos jugadores del combinado nacional, entre ellos James Rodríguez .

“En el fútbol intocables no hay. Si James está pues lo traen, si no está bien pues que no lo llamen”, expresó sobre el nivel del cucuteño, que ha sido irregular con el Everton, sobre todo porque lo han aquejado varios problemas físicos que no le han permitido tener continuidad.

También tuvo palabras sobre Juan Guillermo Cuadrado , de quien considera que todavía está en la élite del fútbol mundial, y cuando no juega, tanto la Selección Colombia como la Juventus , sienten su ausencia.

Para ‘El Pibe’ la Selección Colombia tiene posibilidades de ganarle a Brasil en el próximo juego de Eliminatoria que se disputará en Barranquilla en el mes de marzo.

“Tenemos equipo para ganarle a Brasil, a mí me gusta arriesgar, siempre hay una primera vez”, concluyó.