En el PSV estoy bien y en el equipo que esté feliz me quedaré: Santiago Arias

El lateral de selección Colombia Santiago Arias, quien recientemente se coronó campeón de la Liga de Holanda con el PSV Eindhoven, pasó por Blog Deportivo para hablar de su triunfo, su carrera en Europa y la recuperación para la Copa América.

Publicidad

“Se ha dejado algo muy grande. Colombia ha vuelto a coger un nombre muy importante y eso se demostró en la Eliminatoria y en el Mundial. Lo que se viene es muy bonito y las cosas se pueden dar”, dijo Arias sobre el seleccionado dirigido por Pékerman.

Además, agregó que el fútbol holandés es “lo mejor” para los jugadores jóvenes que están empezando. “Ha sido importante estar aquí y ser campeón es un linda experiencia”.

Publicidad

Frente a las expectativas con el equipo ahora que jugarán la Champions League, manifestó que tienen un gran equipo para jugarle a cualquiera.

Publicidad

Agregó que han llegado propuestas pero por ahora no se ha concretado nada. “Esperar a ver, pero igual como lo he dicho siempre, en este equipo estoy feliz y en el equipo que esté feliz me quedaré”.