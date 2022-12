En Inglaterra insisten en que Manchester United sigue interesado por James

“Me quedo, me quedo”, fue la respuesta James al ser preguntado por una posible salida del Real Madrid.



Asimismo, The Mirror asegura que de llegar a darse la contratación del colombiano, este sería el emblema y jugador clave del plantel de Jose Mourinho que busca su máximo nivel y retornar a la Champions League.



Según el diario, el vicepresidente deportivo del United, Ed Woodward, ya habló con el representante del jugador, Jorge Mendes, para conocer su futuro y su interés en formar parte del conjunto de Old Trafford.