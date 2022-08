"Es un fútbol que me favorece": Bryan Castrillón, brilla con Unión de Santa Fe en Argentina

El colombiano Bryan Castrillón se destacó en la última jornada del fútbol argentino al marcar un gol de palomita con Unión de Santa Fe ante Vélez Sarsfield. El delantero analizó en Blog Deportivo sobre su adaptación en esa liga.

“Los compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado bastante, me han recibido muy bien. Es un fútbol que me favorece: de velocidad, de ida y vuelta y esa es una de mis mayores cualidades”, dijo.

Reconoció que se ha conectado especialmente con la hinchada, a la que describió como muy apasionada y siempre lo han tratado bien, más ahora que está haciendo goles.

🇦🇹#Unión



SI AMÉRICA VIENE A UNIÓN...

... UNIÓN VA A AMÉRICA...



Colombia en "La Avenida".



El de Bryan Castrillón para el 1 a 1 transitorio frente a Vélez. pic.twitter.com/ytR5LsHVSn — Unión de Santa Fe en TWT (@CapitanZovich) August 6, 2022

“El profe lo único que me pide en la parte adelante es inventar y regresar, siempre estar a disposición del equipo”, añadió.

Relación de Bryan Castrillón con Julio Comesaña

Castrillón compartió equipo con el entrenador Comesaña en el Deportivo Independiente Medellín, pero no tuvo muchos minutos en la cancha.

“El fútbol es de aprendizaje, gustos. A él le aprendí muchas cosas, experiencias y ya está. Nunca tuvimos una pelea, soy una persona tranquila, fue solo futbolístico”, detalló.

¿Qué es lo que más extraña de Colombia?

“Creo que la comida. La sopita, la bandeja paisa, que uno estando en el país no la valora tanto”, comentó entre risas.

