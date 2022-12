España quiere recordar lo que es ganar ante Albania en eliminatorias

España se enfrenta el domingo a Albania en Shkoder en partido clasificatorio para el Mundial de Rusia-2018 buscando una victoria que le devolvería el liderato del grupo G, tras su empate del jueves en Turín contra Italia.



La Roja se enfrenta al actual líder de la llave, que ya hizo historia en verano al jugar por primera vez una fase final de una Eurocopa.



Albania, entrenada por el italiano Gianni de Biasi, llega a este partido contra la Roja tras ganar a Macedonia (2-1) y Liechtenstein (0-2) en sus dos primeros partidos de clasificación para Rusia-2018.



Los albaneses se enfrentan ahora a la Roja en su primer choque contra uno de los dos principales equipos, junto a Italia, para lograr su pase mundialista.



"Debemos ser humildes y estar centrados. Y aún así, la diferencia entre nosotros y España es como ir de la Tierra a la Luna", aseguró de Biasi en una entrevista que publica este sábado el diario AS.



Sin embargo, los españoles no se fían y esperan encontrarse con una Albania rocosa y que trabaja mucho el físico.



"Ya sabíamos lo que suponía enfrentarse a Italia. Albania no tiene tanto nombre y por eso el míster hace tanto hincapié en salir enchufados, porque aunque es otro rival nos va a poner las cosas difíciles, es complicado y más en su campo", advirtió el viernes el delantero Víctor Machín "Vitolo".



Las estadísticas, sin embargo, son favorables a España, ya que ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones con cinco victorias para España en las que la Roja marcó 24 goles y sólo encajó dos.



La mayor goleada de España a Albania tuvo lugar en 1990 en un partido de clasificación para la Eurocopa de Suecia-1992 en Sevilla cuando la Roja ganó por un contundente 9-0.



Pero, "Albania lleva una evolución en los últimos años seguramente de las más potentes", advirtió el viernes el seleccionador español Julen Lopetegui en la radio Onda Cero.



"Va a ser un partido complicado", insistió el seleccionador español, recordando que "jugamos contra un sentimiento, contra un país que tiene la esperanza en el mundo del fútbol para tener un lugar en el mundo y tiene buenos jugadores".



La Roja viajó el viernes desde Turín, donde la víspera había empatado 1-1 con Italia, a Shkoder donde jugará en el estadio Loro Boriçi, cuyo estado del césped ha sido una preocupación en los últimos días para el cuerpo técnico español.



El seleccionador Lopetegui probablemente hará cambios y rotaciones respecto al equipo que se enfrentó a Italia, tal como él mismo había anunciado al dar la convocatoria para estos dos partidos de clasificación mundialista.



En la delantera, el entrenador español seguramente optará por dar entrada de inicio a Álvaro Morata en lugar del hispano-brasileño Diego Costa, titular contra los transalpinos.



La lesión de Jordi Alba ante Italia llevó a Lopetegui a llamar de urgencia al lateral izquierdo del Arsenal Ignacio Monreal, que apunta a titular en esa banda, mientras que por la derecha, podría estar Sergi Roberto.



Tras el empate ante Italia y la victoria sobre Liechtenstein en el primer encuentro clasificatorio en septiembre (8-0), España marcha en segunda posición del grupo G, con los transalpinos en tercer lugar.



Una victoria ante los albaneses colocaría a la Roja líder de la llave.