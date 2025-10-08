Esta fue la razón por la que Néstor Lorenzo decidió no convocar a Jhon Arias

En EE.UU., la Selección Colombia para disputar sus dos primeros amistosos preparatorios de cara al Mundial 2026. La ‘tricolor’ espera sumar victorias que le ayuden a acumular puntos en el raking FIFA para aspirar quedar en la zona de cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Mundo.

Primero enfrentará a México y Néstor Lorenzo entregó la lista de los encargados de disputar esto, pero la ausencia del volante Jhon Arias, de Wolverhampton, sorprendió debido a que su nivel siempre ha sido importante en el equipo del timonel argentino y generó dudas del porqué; sin embargo, el propio técnico aclaró la situación en rueda de prensa.



¿Por qué Jhon Arias no fue convocado con la Selección Colombia?

La ausencia del volante del Wolverhampton no fue por nada raro, en sentido de problema o diferencias con el técnico ni mucho menos porque su rendimiento haya disminuido, sino que el objetivo es que se potencie mucho más en la Premier League y encaje más en el modelo europeo para que siga creciendo como profesional.

“Jhon Arias se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League, es un campeonato difícil, es un equipo que lo necesita al 100 por ciento y le expliqué. Seguramente estará también en noviembre”, aclaró Lorenzo de la ausencia de Arias, asegurando que sigue en sus planes y espera siga mejorando, pensando en lo que se vendrá en el Mundial 2026.

Por otro lado, también habló de Jhon Córdoba y dijo que su ausencia fue por los traslados drásticos que hace el delantero, que mejor los ahorra para que siga rindiendo al máximo en su club.



Jhon Arias en Wolverhampton. Foto: Wolverhampton.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La ‘tricolor’ tendrá su primer duelo preparatorio el próximo sábado, 11 de octubre, sobre las 8:00 de la noche (hora colombiana). Allí, volverá a la acción el equipo de Néstor Lorenzo y la oportunidad para probar nuevas caras para ir forjando la lista final que estará en el Mundial a mediados del 2026.