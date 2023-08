"Este peladito está loco o qué": 'Tino' reveló que Buffon lo retó en el camerino antes de su debut

A sus 45 años, Gianluigi Buffon anunció su retiro como futbolista profesional tras casi 29 años de carrera. La historia del golero italiano, sin duda, quedará enmarcada en los libros por el extenso recorrido del portero en clubes como Parma y Juventus, noticia que da nostalgia para quienes compartieron vestuario con él, como fue el caso de Faustino 'Tino' Asprilla.

"Hace poco estuve en Italia con él, estuvimos cenando. Él me llamó porque él vive ahí en Parma y no sé, me tomó por sorpresa que anunciara su retiro, es más hace poco el Parma peleó el ascenso y él estaba muy bien, pensé que iba a seguir un poco más", dijo el 'Tino' en diálogo con Blog Deportivo.

Fue en 1995 cuando 'Gigi' debutó con el Parma, misma época que el 'Tino' llegó a Italia para compartir vestuario junto con "uno de los mejores portero del mundo": "Desde el primer momento que entró a una cancha de fútbol para defender los colores a tan corta edad, desde ahí demostró ser un fenómeno, porque a él le tocó debutar contra el Milán", dijo el 'Tino'.

Buffon en Parma // Foto: AFP

"Desde el primer día que entró nunca la volvió a soltar, cuando el otro volvió le tocó buscar equipo. Porque es que ese muchacho no le hacía gol nadie, es que era una cosa aterradora. De hecho en entrenamiento apostábamos a los penales entre Crespo, Verón y ellos, decíamos que si Buffon la tapaba eran 0 puntos, si adivina era medio punto, para que valiera era patear de un lado a otro, y era muy difícil porque era un tipo difícil", contó el 'Tino'.

Incluso, Asprilla vio el potencial de Buffon cuando era imposible anotarle un gol, tanto así que en la Selección Colombia le advirtió a Faryd Mondragón y Óscar Córdoba que llegaría un golero mucho mejor.

"Cuando llegabamos al camerino, él nos decía que nosotros no le podíamos hacer un gol. Y nosotros como 'este está loco o qué', pero porque necesitaba que le pateáramos de todos lados para dejarse ver y que ya estaba listo", contó.

Gianluigi Buffon Foto: AFP