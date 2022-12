Farc debe dejar armas, pero no para entregarlas al Ejército: Santos

Durante la clausura del Congreso Anual de Confecámaras, el presidente Juan Manuel Santos expuso ante los empresarios los avances conseguidos hasta el momento en el proceso de paz, y aprovechó la oportunidad para desmentir algunas versiones frente a lo que sería el desarme de las Farc como parte del fin del conflicto.

Publicidad

"Yo nunca he dicho que las Farc le van a entregar las armas al Ejército colombiano. Lo que he dicho es que van a dejar las armas, tienen que dejar las armas. No es posible que haya un acuerdo sin que ellos se desarmen", puntualizó Santos.

Al finalizar su intervención, el mandatario pidió a los empresarios y a las Cámaras de Comercio ser apóstoles de la paz y difundir a cuantos puedan lo que se ha conseguido en el proceso de paz y lo que falta.