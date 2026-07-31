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FIFA desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo

El anuncio lo hizo este viernes la entidad, por medio de un comunicado.

Copa Mundial
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Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes en un comunicado que la entidad desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirma la comunicación de la entidad rectora del fútbol.

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"Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", añade.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

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