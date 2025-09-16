Fifa hace importante anuncio de cara al Mundial: clubes con colombianos, los más beneficiados

La Fifa compensará con 355 millones de dólares a los clubes que cedan a sus internacionales para participar en el Mundial 2026, anunció este martes la instancia a través de un comunicado.

Esta cifra supone un 70 % más que respecto a la cantidad redistribuida en el Mundial de Catar 2022.

Este programa de ayudas, fruto del acuerdo con la potente Asociación de Clubes Europeos (ECA), se amplía también a los clubes que cedan jugadores durante la fase de clasificación, aunque luego no participen en la fase final que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En la edición disputada hace tres años en Catar, los jugadores de las 32 selecciones participantes permitieron la distribución de "209 millones de USD entre 440 clubes de 51 federaciones miembro procedentes de las seis confederaciones", destacó la FIFA.

Sorteo Mundial 2026 // Foto: AFP

En el próximo Mundial, la participación se amplía de 32 a 48 selecciones, con un significativo aumento del número de partidos (de 64 a 104).

Y es que esta noticia beneficia a varios clubes que, en su plantilla, tienen incluidos a varios jugadores ya clasificados a la copa del mundo con sus respectivas selecciones.

En el caso de Colombia, son varios los futbolistas que son figura en sus equipos, como Luis Díaz con el Bayern de Múnich, Daniel Muñoz con Crystal Palace, Richard Ríos con el Benfica y muchos más.

Sin embargo, hay que esperar para conocer esa lista final de convocados por cada selección, pues también hay que decir que hay algunos clubes que cuentan con varios jugadores de la misma nacionalidad, por lo que perderían parte de su nómina durante el Mundial.