Florentino Pérez: "El Real Madrid no incurrió en alineación indebida"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó en rueda de prensa que su club no incurrió "en alineación indebida" y aseguró que la ley está de parte del club blanco porque nadie notificó al jugador Denis Cheryshev que estaba sancionado en Copa del Rey después de ver tres tarjetas amarillas en la pasada edición de la competición.



El máximo mandatario madridista, que se reunió con su Junta Directiva y con los servicios jurídicos del club blanco, invocó al artículo 41 apartado 2 del Codigo Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como argumento para aseverar que el Real Madrid no incumplió frente al Cádiz ninguna norma en el caso Cheryshev.



"Las resoluciones sancionadores no producirán efectos para los interesados hasta su notificación personal", manifestó Pérez, que leyó el artículo con el que el Real Madrid, según su opinión y la de los servicios jurídicos del club, da la razón al Real Madrid.



"Es un principio esencial y básico de todo derecho sancionador que la sanción no es eficaz, es como si no existiera hasta que se le notifica al sancionado, añadió.



Además, señaló que Cheryshev informó al Real Madrid de que nadie le notificó la sanción y el presidente madridista recalcó que, por tanto, ésta "no es eficaz".



"El Real Madrid no conocía de su existencia (de la sanción), nadie se lo comunicó, ni el jugador, ni el Villarreal ni la RFEF. La necesidad de notificación personal ha sido expresamente reconocida por el Tribunal Administrativo del Deporte en su reciente resolución del 30 de enero de 2015, procedimiento 223/2014", resaltó.



También dejó claro que aunque el Real Madrid admitiera que la sanción fuera eficaz, tendría que considerarse "automáticamente" anulada porque el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 112 del Codigo Disciplinario indica que tras finalizar la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, "quedarán automáticamente anulados los ciclos vigentes de amonestaciones" y se iniciará otro nuevo turno en dieciseisavos de final.

Precisamente, el Real Madrid inició en esa ronda la Copa del Rey de la presente edición. Por eso, según ese párrafo, Cheryshev no tendría que estar sancionado porque sus tarjetas amarillas de la pasada campaña no contarían para el curso 2015/16.

Cuestionado por si algún miembro del Real Madrid cometió algún error, indicó que todos en el club acometieron su trabajo "con un gran rigor" y que antes del inicio del partido se hizo especial hincapié en que se chequera todo "a instancias de Benítez" porque estaba "obsesionado" con la presencia de muchos jugadores del filial.

"No hemos detectado que ninguna persona haya actuado de forma negligente. Seguiremos trabajando y a ver en qué termina esto después de analizarlo con los servicios jurídicos y la junta directiva".

Asimismo, habló sobre el delegado del Real Madrid, Miguel Porlan Chendo, una de las personas más señaladas como culpable después del partido por no haber detectado la sanción de Cheryshev.

"Chendo y todos los que han participado en este tema quieren lo mejor para el Madrid. Ninguno ha hecho un acto negligente. Nadie nos ha comunicado la sanción al club o al jugador. No nos han informado. No hemos podido obrar de otra manera", apuntó.

"Tenemos una dirección administrativa que se encarga exclusivamente de esto. Nunca ha tenido ningún problema. Esto se desconocía porque nadie lo ha contado. Si al jugador no se le ha notificado personalmente, pues no tiene ningún efecto", insistió.

Cuestionado por si habló con su entrenador, Rafael Benítez, reconoció que lo hizo ayer después de ganar 1-3 al Cádiz y manifestó que "todos los madridistas" estaban muy tristes porque se enfrentan a una situación que nunca "había pasado".

Sin embargo, Pérez no habló con Cheryshev, de quien dijo que está tranquilo y que jugó porque creía que tenía que hacerlo: "Nadie le notificó nada. Aquí no se ha recibido nada, ninguna circular ni nada de nada. Ha sido una fatalidad. No tenemos la culpa. La norma es muy clara", recalcó.

Por último, comunicó que el Real Madrid apelará a todas las instancias necesarias para intentar conseguir mantenerse en la Copa del Rey y reconoció que lo que más le ha molestado de todo lo acontecido fue estar medido en un lío del que intentará salir trabajando "para salir adelante". EFE