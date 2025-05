Fortaleza vs. Bucaramanga HOY: EN VIVO y online la Copa Libertadores 2025

Día de Copa Libertadores este martes, 13 de mayo, con participación colombiana desde Brasil. Atlético Bucaramanga visita a Fortaleza en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final con la obligación de sumar en condición de visitante, algo que ya conoce el equipo de Leonel Álvarez en esta edición cuando venció a Racing en Argentina.

Pero Fortaleza no es cualquiera equipo y esto hará que el partido no sea nada fácil para el cuadro leopardo. El club de Ceará ocupa la casilla 11 de la su liga local y llega de golear a Juventude 5 a 0 por la fecha 8. En cambia Bucaramanga no la pasa del todo bien en la Liga BetPlay ocupando la casilla 12 y eliminado de los cuadrangulares finales.

“Este partido nos tiene que dejar enseñanzas. Lo que queda es levantar y estos muchachos han dado todo. Equivocamos el camino. Esto es fútbol, cuando mejor estábamos jugando en el segundo tiempo llegan los goles y hay que aprender de todo esto”, dijo Leonel Álvarez tras el último partido en donde el club santandereano conoció la derrota.

Fortaleza vs. Bucaramanga HOY: EN VIVO y online aquí

Este duelo crucial de la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores podrá seguirlo en la la señal de ESPN y Disney Plus con el minuto a minuto de este duelo como habitualmente sucede para los partidos de la competencia continental. Esto con todo el análisis de estos compromisos continentales.

Fortaleza vs. Bucaramanga // Foto: AFP

Fortaleza vs. Bucaramanga HOY: así van las apuestas

Victoria del Bucaramanga: cuota paga 6.5.

cuota paga 6.5. Empate: cuota paga 3.75.

cuota paga 3.75. Victoria de Fortaleza: cuota paga 1.57.

Posibles alineaciones