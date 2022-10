Frank Fabra definirá su llegada a Boca Juniors

“Estamos esperando a que todo salga de la mejor forma y poder hacer parte de ese excelente club”, aseguró Fabra, quien agregó que no tuvo muchos minutos en el cuadrangular amistoso en Miami por solicitud de las directivas del club: “era un pedido del presidente para que tratara de cuidarme y no exponerme” (Lea también: El Porto busca reemplazar a Jackson con el fichaje de goleador Suk Hyun-Jun ).



Fabra dijo que sobre este tema no ha hablado con el cuerpo técnico de la selección Colombia, pero que espera poder continuar siendo llamado a la tricolor.



Por otra parte, Fabra expuso que llegar al cuadro Xeneixe, "sería una bonita experiencia, sabemos que es un club con historia en el que siempre se busca lograr grandes cosas", indicó.



De confirmarse su traspaso a Boca Juniors, el lateral disputaría torneos importantes como las copas nacionales de argentina y la Copa Libertadores.