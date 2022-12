“Genera preocupación por su calidad": Sampaoli elogia a James Rodríguez

El seleccionador de Chile, Jorge Sampaoli, afirmó este miércoles que debe aprovechar el buen momento de sus jugadores para pelear una de las plazas a Rusia 2018 y manifestó una preocupación particular por la presencia del colombiano James Rodríguez en el partido de este jueves. (Lea también: Colombia va por el invicto de Chile en las Eliminatorias )

"Tratamos siempre de tener claro el lugar que tenemos y el que vamos a pelear. Ojalá estemos entre las siete u ocho selecciones que van a pelear los cinco lugares para ir al Mundial, lo que va a ser muy complejo", precisó el técnico argentino en una rueda de prensa.

Sobre la presencia del jugador del Real Madrid James Rodríguez con Colombia en el partido de este jueves, señaló: "Genera preocupación por su calidad, donde juegue. Lo más importante es nuestra estructura para generar el dominio que queremos".

"Nosotros tenemos que mantener la característica que tiene el grupo para enfrentar cada partido, tratar de no sentirnos menos que nadie y aprovechar muy bien el momento que están pasando algunos jugadores, que es muy valioso", añadió.

Sampaoli aseguró que aún no ha decidido el esquema táctico, que dependerá de lo que haga Colombia.

"El esquema de tres o cuatro defensas dependerá de lo que proponga Colombia. Nosotros primero debemos tener claro qué característica tiene el partido, para así impedir que el rival se haga cargo del control. Si lo dejamos, nos harán saber su poderío".

Subrayó que la Roja no puede permitir que Colombia se apodere del balón.

"Colombia va a intentar adueñarse de la pelota, que es lo que mejor maneja y por la característica de su entrenador intentarán controlar el partido con sus volantes. El que maneje el encuentro será el equipo que tendrá mayores opciones para llevarse la victoria", reflexionó.

Elogió también a David Ospina -"es un gran portero", dijo- y lamentó la baja en su equipo del volante Marcelo Díaz, que está suspendido.

"Díaz tiene muy clara la necesidad de esa posición. De acuerdo al posicionamiento del rival quizás necesitaremos un jugador de otras características. Arturo Vidal ha jugado en ese puesto en los últimos partidos. Carlos Carmona no ha ocupado esa posición y a Francisco Silva lo hemos ocupado de zaguero y puede hacer la doble función. Lo veremos cerca del encuentro", sostuvo y añoró también a Charles Aránguiz, que está lesionado.

"Yo no me olvido de Aránguiz, ojalá estuviera acá. La idea es tratar de que el estilo no esté condicionado por nombres propios, para que si no está uno, juegue el otro sin problemas. Estamos en la necesidad de que si pasa un accidente o suspensión no se note en el nivel de juego", expresó.

Sampaoli reveló además que el goleador Eduardo Vargas tiene un problema en un tobillo y está en duda: "Esperamos que Eduardo tenga una evolución y pueda actuar normalmente", deslizó. EFE