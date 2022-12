General Mejía sobre desmonte del servicio militar: sin soldados no hay Ejército

El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, le dijo al Congreso que no comparte la iniciativa de desmontar el servicio militar obligatorio.

“Le he manifestado al Congreso que no concebimos que después de la firma de los acuerdos se dé el desmonte del servicio militar”, señaló.

Para el oficial, los 10 años estimados para consolidar los acuerdos logrados en La Habana, significan un gran reto para el país, razón por la cual el Ejército n puede dejar de fortalecerse. (Vea también: MinDefensa presentará proyecto de ley para modificar el servicio militar ).

“El posconflicto y sus retos no se conciben sin un Ejército fuerte y poderoso. Y no podemos hablar de un Ejército fuerte sin el soldado porque él es la esencia fundamental del mismo Ejército”, explicó Mejía quien agregó que “sin soldados no hay Ejército”.

