Gobierno busca tumbar ley para descongelar $5.8 billones en regalías

El presidente Juan Manuel Santos ordenó derogar la Ley de garantías que impide que se contraten obras por un periodo superior al de los mandatos de alcaldes y gobernadores.



“Como ya no hay reelección, ni del Gobierno Nacional ni departamental, creo que debemos derogar esa ley con mensaje de urgencia. Eso nos va a dar más tiempo para que ustedes puedan ejecutar esos, ojalá, 5.8 billones de pesos”



-Los 5 presuntos responsables de los atentados terroristas ocurridos en Bogotá fueron enviados a la cárcel Modelo luego que el juez del caso los consideró un peligro para la comunidad. De acuerdo con información de inteligencia, trabajaban para la guerrilla del ELN y el EPL, organización al mando de alias ‘Megateo’.



-En Bogotá, las estaciones de Transmilenio de Puente Largo, Suba Calle 95 y Río Negro no prestarán servicio debido a pruebas de adecuación entre las 11:00 p.m. de hoy hasta las 8:00 a.m. del sábado.



-La reunión programada para el 31 de marzo en Washington entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba será de "planificación" y servirá para definir el formato de futuras conversaciones sobre derechos humanos, informó el Departamento de Estado.