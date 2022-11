Gobierno evaluará viabilidad de propuesta sobre salario mínimo por regiones

El Gobierno analizará la propuesta de Fedesarrollo de fijar un salario mínimo por regiones. La propuesta hasta el momento cae bien en el Ejecutivo.

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, explicó que podría ser una buena posibilidad fijar el salario mínimo por regiones, por lo que llevará la propuesta a la Comisión de Concertación para estudiarla.

"La propuesta me parece que es bienvenida. Yo le veo más pros que contras. Está en la línea que el Gobierno Nacional viene implementando de hacer del plan de desarrollo un escenario de regiones. Me parece bienvenida la discusión. Yo creo que el salario mínimo hay que empezar a discutirlo desde enero, no solamente esperar el ritual de diciembre. En un marco de elecciones regionales va a ser muy interesante que los actores políticos promuevan esta discusión"

Sin embargo, comentó que el temor que le genera la propuesta es la migración de personas que pueda presentarse de un departamento a otro buscando un mejor salario.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Iglesia Católica en Colombia considera que el papa Francisco no abrió la puerta para cambiar la posición en torno al uso de anticonceptivos al señalar que "ser buen católico no implica tener hijos como conejos".

-El Consejo de Estado condenó al Inpec por la muerte del exdirector de la cárcel de Florencia, en el departamento de Caquetá.

-El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para incentivar la denuncia por cuenta del delito de robo de teléfonos celulares y así reducir las cifras de este flagelo en la capital del país-

-Las autoridades y la oficina de Gestión del Riesgo en el Atlántico están preocupadas por el descenso en los niveles del Río Magdalena, a la altura del sur del Departamento.

-La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza que autoriza al gobernador de Antioquia vender las acciones que el Gobernador de Antioquia tiene en la Telefónica Edatel.

-En una residencia en Maicao fueron incautados 690 kilos de clorhidrato de Cocaína.

-El Fondo Monetario Internacional aumentó en 6 décimas su proyección de la caída del producto interno bruto de Venezuela este año. La economía de ese país decrecería 7 por ciento.