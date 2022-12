Gobierno Nacional salió en defensa de la excontralora Sandra Morelli

Según el ministro de Justicia, Yesid Reyes, con su salida del país Morelli no está desconociendo sus deudas judiciales, ya que ella no tiene "ninguna restricción para que abandone el país. De tal forma, en lo que es objetivamente su viaje fuera del país, creo que no está desconociendo ninguna obligación legal que le hayan impuesto”.

Frente a los cuestionamientos hechos por el movimiento político Centro Democrático, el ministro reiteró que en el país están dadas todas las garantías en el tema de justicia.