Cosmitet dejará de atender al magisterio en Cali después del 15 de mayo

Cosmitet Ltda, empresa que presta servicios de salud al Magisterio en Cali, aseguró a través de un comunicado que presentó carta de intención para formar parte de la Red de prestadores del nuevo modelo de atención propuesto por el Gobierno nacional, pero nunca recibió respuesta de la Fiduprevisora.

Por esta razón, dice Cosmitet, brindará atención a los usuarios del Magisterio sólo hasta el próximo 15 de mayo. Sin embargo, en la sede principal de la entidad varios usuarios ya manifiestan su molestia, pues aseguran que ya tienen dificultades con sus tratamientos y servicios médicos.

Por ejemplo, María Elena Lucumí señala que a su madre, la señora Policarpa Balanta, de 100 años, quien ha permanecido afiliada a Cosmitet durante tres décadas ya no le están entregando sus medicamentos.

“Ayer fui, tal y como todos los meses, a reclamar los medicamentos de mi mamá, y oh sorpresa, encontré cerrado el lugar, me dijeron que debía ir a otro lugar, unas cuatro personas me dieron instrucciones pero nadie me daba información precisa. En este momento todo está muy confuso”, dijo Lucumí.



Por su parte, Martha Isabel Velandia, otra de las usuarias de la entidad, asegura que lo dicho en el comunicado por Cosmitet no sería del todo cierto, pues la atención a ella, quien es una paciente con enfermedades crónicas, ya ha tenido varios obstáculos.

“Cosmitet nos está mandando a la Fiduprevisora a mirar qué podemos hacer con la salud, y a los que somos pacientes crónicos no nos dan soluciones, yo necesito la atención de varios especialistas y no me definen nada", indicó la mujer.

Como estos casos, son cientos los maestros en Cali que el día de hoy se encuentran en completa incertidumbre sobre cuál será su futuro en la atención en los servicios de salud, pues aseguran que durante los últimos años, la atención de Cosmitet ha sido de buena calidad, sin embargo, con la noticia no saben qué les espera.

Además de Cali, Cosmitet tiende sedes en otros municipios de la región como Buenaventura, Tumaco, Yumbo, entre otros.