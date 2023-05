Guardiola al ser campeón de la Premier con el City: "Nos bebimos todo el alcohol de Mánchester"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que se bebieron "todo el alcohol de Mánchester" para celebrar el título de liga que levantaron el pasado domingo.

El técnico español explicó las celebraciones que tuvieron lugar el pasado domingo, tras empatar este miércoles contra el Brighton & Hove Albion en su penúltimo partido en la Premier League.

"Estaba un poco preocupado por si bajaba mucho nuestro rendimiento respecto a los últimos cuatro, cinco o seis meses, porque hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol en Mánchester. Aun así hoy el equipo estuvo bien y estoy encantado. No quiero que bajemos el nivel antes de la final de la FA Cup y la Champions", dijo Guardiola a la cadena británica BBC.

"Yo a las 22:30 estaba en la cama. Estaba agotado. Vi 'Match of the Day' y me fui a dormir como un bebé, pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo", añadió el español.

Este domingo el City cerrará la Premier League con un partido intrascendente ante el Brentford fuera de casa.

Guardiola, Emery y Arteta, entre los nominados a mejor entrenador de la Premier League

Pep Guardiola, técnico del Manchester City; Unai Emery, preparador del Aston Villa, y Mikel Arteta, del Arsenal, han sido incluidos en la lista de nominados a mejor entrenador de la Premier League esta temporada.

Mientras que Guardiola conquistó su quinta Premier en seis años, tras remontar una desventaja de ocho puntos al Arsenal, Emery se hizo cargo de un Aston Villa al borde del descenso y lo ha llevado hasta luchar por puestos europeos.

Arteta ha devuelto la competitividad al Arsenal y lo ha dirigido hasta pelear por su primera Premier en 19 años.

También están nominados Roberto De Zerbi, que llegó como sustituto de Graham Potter y está haciendo la mejor temporada de la historia del Brighton & Hove Albion; Eddie Howe, que puede meter al Newcastle United por primera vez en veinte años en 'Champions', y Marco Silva, que ha salvado con mucha holgura al recién ascendido Fulham.

Los votos del público se combinarán con los de un panel de expertos para decidir el ganador.

