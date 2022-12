Hemos sido malinterpretados: Bardem y Penélope Cruz tras rechazar guerra en Gaza

Cruz, como los suyos, al referirse a la guerra de Gaza, y rechaza las acusaciones de antisemitas que han corrido por la red.

Publicidad

"No somos antisemitas; hemos sido mal entendidos", asegura el actor, conocido activista y figura representativa en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

El matrimonio se sumó, hace algo más de una semana, a una campaña iniciada por un colectivo de intelectuales españoles para pedir el alto el fuego en Gaza, donde se acusaba directamente a Israel de ser el origen del conflicto y de contar con la connivencia de los más grandes países del mundo.

Publicidad

A raíz de ese comunicado, que firmaban, entre otros, el director de cine Pedro Almodóvar, las redes sociales se volcaron en contra de la pareja, ambos ganadores de un Óscar, a la que dedicaron calificativos que iban del "idiota" al "antisemita", comentario este último que obligó a Cruz a emitir una nota (también al USA Today y en inglés) el pasado miércoles, aclarando sus puntos de vista.

Publicidad

"No quiero que se me malinterprete en un asunto tan importante -indica en su nota-. Yo no soy una experta en esta situación y soy consciente de la complejidad de la misma. Mi único deseo, y la intención con la que firmé la declaración conjunta, es la esperanza de que habrá paz tanto en Israel como en Gaza".

"Tengo la esperanza de que todas las partes pueden acordar un alto el fuego y de que no haya más víctimas inocentes en ambos lados de la frontera. Deseo la unidad y la paz... y creo en una civilización que puede ser capaz de tener el coraje suficiente para habitar un mundo donde los seres humanos puedan vivir juntos", concluía su comunicado.

Publicidad

Anoche era Bardem el que se dirigía al diario estadounidense para abundar en esa misma idea.

"Mi firma estaba destinada únicamente a pedir la paz. La destrucción y el odio solo generan más odio y más destrucción", señalaba el madrileño.

Publicidad

En cualquier caso, Bardem insiste en que su crítica lo fue contra la respuesta militar de Israel en Gaza, "no con los israelíes".

"Tengo un gran respeto por el pueblo de Israel, y siento una profunda compasión por sus pérdidas. Ahora estoy siendo acusado por algunos de antisemita, al igual que mi esposa, que es la antítesis de lo que somos. Detestamos el antisemitismo tanto como las horribles y dolorosas consecuencias de la guerra".

Publicidad

Bardem se declara además "en contra de cualquier acto de violencia contra cualquier persona, independientemente de las religiones, etnias y fronteras".

Publicidad

"Demasiadas madres palestinas inocentes han perdido a sus hijos en este conflicto. Demasiadas madres israelíes inocentes comparten el mismo dolor. No debería haber ninguna razón política que justifique tan enorme dolor en ambos lados. Mi esperanza es que los líderes que participan en esta compleja lucha atiendan la llamada del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon".

El actor resume su postura y la de su esposa añadiendo que "tanto los palestinos como los israelíes merecen la seguridad, los derechos humanos, la paz y la convivencia, para ellos y sus hijos".

Publicidad

Efe