MinDefensa adelanta agenda estratégica en Estados Unidos para fortalecer cooperación binacional

Desde hoy, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, desarrolla en Estados Unidos una agenda diplomática de alto nivel con funcionarios del Gobierno norteamericano, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra la criminalidad y los carteles del narcotráfico.

Esta visita se realiza como preámbulo al viaje que efectuará en febrero el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y busca socializar ante altos funcionarios estadounidenses los avances y resultados de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, así como consolidar nuevas estrategias conjuntas frente a amenazas trasnacionales.

Durante tres días, el minDefensa sostendrá reuniones estratégicas en las que se diseñarán hojas de ruta binacionales para impactar de manera contundente a las estructuras criminales. La agenda incluye encuentros con representantes del Departamento de Guerra, miembros del Senado encargados de temas de armas e inteligencia, y funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca.

Previo a este viaje, el ministro Sánchez participó en una reunión virtual con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra, Joseph Humire, en la que se definieron los principales ejes de trabajo. Este encuentro contó con el acompañamiento de la canciller Rosa Villavicencio y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, permitiendo establecer prioridades y objetivos comunes.



Entre los temas clave de la agenda se destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia, el uso de drones y antidrones, y otras capacidades estratégicas. El ministro resaltó que, aunque Colombia y Estados Unidos puedan tener enfoques distintos frente al problema de las drogas, estos son complementarios y deben articularse mediante el diálogo, como base para seguir enfrentando uno de los principales desafíos de seguridad global.