Cómo ganar pasajes gratis de TransMilenio por usar un transporte amigable con el ambiente

Al momento de salir al trabajo, universidad o a otro destino, las personas usan varios medios de transporte, carro particular, taxi, transporte público o, incluso, algunos prefieren movilizarse en bicicleta, patineta eléctrica, ciclomotor, entre otros.

No obstante, los medios de transporte más usados por las personas en Bogotá, según una encuesta de movilidad publicada por el Distrito, son:

Transporte público: 4.211.486, con un 35%.

A Pie: 3.342.400, con un 28%.

Auto: 1.692.598, con un 14%.

Bicicleta: 886.655, con un 7%.

Moto: 887.352, con un 7%.

Taxi: 528.287, con un 4%.

Frente a esto y con el fin de incentivar el uso de medios de transporte más amigables con el medio ambiente, TransMilenio ofrece pasajes gratis a quienes conviertan la bicicleta en su principal medio para moverse en la ciudad.



Así puede ganar pasajes gratis de TransMilenio

Actualmente, Bogotá cuenta con la cicloruta más extensa de Latinoamérica, la cual tiene una extensión de 374 kilómetros y con carril exclusivo. Por ello, portales y algunas estaciones implementaron espacios para dejar sus bicis, conocidos como 'TransMiBici'.

TransMiBici. Foto: TransMilenio S.A.

El sistema TransMilenio cuenta con 27 TransMiBicis y un total de 8001 cupos disponibles. TransMilenio

Los ciclistas que usen los TransMiBicis para después abordar los buses del sistema, tendrán un pasaje gratis que será abonado a la tarjeta TuLlave personalizada, pero, para ello, deben cumplir con el mínimo de validaciones.

Según TransMilenio, los biciusuarios deben acumular un total de 30 validaciones, para luego acercarse a un dispositivo de recarga manual o automático para activar la carga.

No obstante, es importante que estén registrados en BiciBogotá para utilizar los TransMiBicis del sistema. Estos prestarán el servicio en el mismo horario que el sistema.



¿Cómo registrarse en TransMiBici?

Para usar el servicio, los ciclistas deben registrarse previamente antes de ingresar su bicicleta a las estaciones o portales de TrasMilenio, para ello, deben seguir estos pasos:

Acercarse al portal o estación, donde haya un TransMiBici, con cédula y la tarjeta de propiedad o documento que certifique la persona es dueña de la bicicleta.

Hacer el registro una sola vez en TrnasMiBici (en lugares de mucha demanda) y cada vez que se haga uso en sitios de menor demanda.

Presentar siempre la cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta.

¿Cómo usar los TransMiBici?

La empresa de transporte hizo énfasis en que el servicio de TransMiBici es gratuito y debe usarse así: