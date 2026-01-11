MinTransporte revela detalles de cómo ocurrió el accidente donde murió Yeison Jiménez en Boyacá

A un día del siniestro aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a otros cinco integrantes de su equipo, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, continúan conociéndose nuevos detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

En un video al que tuvo acceso Blu Radio se observa el momento exacto en el que la avioneta, de matrícula N325FA, despega del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín y, cerca de una milla después de haber iniciado el vuelo, se precipita a tierra.

En el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, perdieron la vida:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

cantante de música popular. Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

piloto de la aeronave. Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Óscar Marín , integrante del equipo del artista.

, integrante del equipo del artista. Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

Sobre las causas del accidente, el Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, informó que se manejan tres líneas de investigación.

"El componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes", señaló la entidad en un comunicado.



En relación con cómo se produjo el accidente, la entidad confirmó: "De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales reportaron que la aeronave volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno".

Asimismo, añadieron que: "El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible".

Finalmente, indicaron que: "Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista".