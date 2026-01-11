Expreso político de Venezuela relata su paso por El Helicoide y denuncia torturas

En vivo
El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

helicoide Venezuela.jpg
El Helicoide funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y es una prisión, allí se encuentran presos políticos.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

