Expreso político de Venezuela relata su paso por El Helicoide y denuncia torturas

El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al que calificó como un espacio de represión sistemática contra los presos políticos en Venezuela.

Durante la conversación, Azuaje aseguró que su detención se produjo el 1 de mayo de 2017, cuando fue capturado junto a su asistente Giovanni González. Desde entonces, afirmó haber vivido condiciones que, según sus palabras, constituyen violaciones graves a los derechos humanos. “El Helicoide, el centro de tortura pudiera decir más grande en Latinoamérica”, señaló al describir el lugar donde estuvo recluido.



Condiciones de reclusión y denuncias de tortura

Azuaje explicó que dentro de El Helicoide los presos políticos eran sometidos a tratos degradantes y castigos constantes. “Dormíamos en la famosa escalera, con ratas y cucarachas, sin condiciones mínimas de dignidad”, afirmó. También denunció restricciones al descanso, a la alimentación y al contacto con familiares y abogados, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías procesales.

El entrevistado aseguró que fue presentado ante tribunales 113 días después de su detención, pese a que la ley venezolana establece un plazo máximo de 48 horas. “La gran mayoría estamos secuestrados, se viola el debido proceso”, sostuvo durante la entrevista.



Impacto físico y psicológico en los detenidos

Azuaje relató que su asistente, Giovanni González, sufrió graves afectaciones de salud tras los golpes recibidos durante su reclusión. “Hoy en día tiene cáncer producto de los golpes que recibió en la espalda”, afirmó, señalando que este caso refleja las consecuencias físicas que enfrentan muchos detenidos.

Además, aseguró que las secuelas psicológicas persisten tras recuperar la libertad. “Cada siete días sueño que me están persiguiendo o que sigo preso”, confesó, al referirse a los traumas que, según dijo, afectan a numerosos expresos políticos.



Llamado internacional y situación actual de los presos políticos

Durante la entrevista, Wilmer Azuaje afirmó que en Venezuela existen más de 2.000 presos políticos y denunció la desaparición de cientos de personas. También hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir la liberación total de los detenidos. “Pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, expresó.



Finalmente, sostuvo que su testimonio busca visibilizar lo ocurrido dentro de las cárceles venezolanas y reiteró que, a su juicio, debe haber justicia por los hechos denunciados.

Escuche la entrevista completa acá: