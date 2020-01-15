En vivo
Blu Radio  / Guardia Nacional Bolivariana

Guardia Nacional Bolivariana

  • helicoide Venezuela.jpg
    El Helicoide funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y es una prisión, allí se encuentran presos políticos.
    Foto: AFP.
    Mundo

    Expreso político de Venezuela relata su paso por El Helicoide y denuncia torturas

    El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

  • Frontera Colombia - Venezuela, puente Simón Bolívar.
    Frontera Colombia - Venezuela, puente Simón Bolívar.
    Foto: AFP.
    Mundo

    Así operan los “campaneros” al servicio del régimen Venezolano: persiguen periodistas en la frontera

    Blu Radio constató durante el cubrimiento en la frontera que informantes que se ubican del lado colombiano se encargan de identificar a los periodistas y de avisar a la Guardia Nacional Bolivariana.

  • Fuerza Armada Venezolana
    Fuerza Armada Venezolana
    YURI CORTEZ/AFP
    Mundo

    Cuatro militares venezolanos habrían muerto en combates con disidencias en frontera con Colombia

    Habrían sido emboscados por disidencias en el estado Apure, epicentro hace unas semanas de combates y desplazamientos.

  • Guardia Bolivariana
    Guardia Bolivariana
    Foto: AFP, referencia
    Nación

    ¿Es posible una guerra con Venezuela? Responde el ministro del Interior

    Colombia hará lo que sea necesario para defender la soberanía, aseguró Diego Palacios en entrevista con Mañanas BLU. "Eso es una acción de un grupo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que está al servicio de la Narcotalia, del señor 'Iván Márquez'", añadió.

  • Combates en Venezuela
    Combates en Venezuela
    Foto: Suministrada
    Opinión

    Apure, zona de guerra entre militares venezolanos y disidencias no afines a 'Márquez' ni 'Santrich'

    La situación humanitaria es muy delicada en la zona. Es importante que Maduro aclare los detalles de estas operaciones militares que dejan más de 3.000 desplazados.

  • 352885_BLU Radio. Ataque a camioneta que llevaba a diputados de la oposición venezolana / Foto: AFP
    BLU Radio. Ataque a camioneta que llevaba a diputados de la oposición venezolana / Foto: AFP
    YURI CORTEZ/AFP
    Mundo

    Video: el momento en que colectivos chavistas atacan y rompen camioneta de opositores

    El hecho fue calificado por el presidente interino Juan Guaidó como “ataque paramilitar”.

  • 352268_BLU Radio. Guardia Nacional / Foto: AFP
    BLU Radio. Guardia Nacional / Foto: AFP
    YURI CORTEZ/AFP
    Mundo

    Golpean y roban a periodistas en la Asamblea Nacional de Venezuela

    La mayoría de estos hechos ocurrieron frente a decenas de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana.

  • 350717_Aeronave retenida por la Guardia venezolana // Foto: Twitter @CarolinaAzavach
    Aeronave retenida por la Guardia venezolana // Foto: Twitter @CarolinaAzavach
    Nación

    Guardia venezolana retuvo aeronave colombiana por más de 24 horas

    Condiciones meteorológicas obligaron a la aeronave a aterrizar en el aeropuerto San Carlos de Rionegro, en territorio del vecino país.

  • 340351_BLU Radio // Detención de colombiano a manos de la Guardia Venezolana // Fotos: cortesía - AFP, imagen de referencia
    BLU Radio // Detención de colombiano a manos de la Guardia Venezolana // Fotos: cortesía - AFP, imagen de referencia
    Nación

    Audiencia contra colombiano detenido por autoridades venezolanas será este martes

    Así lo informó la Cancillería colombiana, al hacer un llamado a respetar el debido proceso del connacional detenido.

  • 337282_BLU Radio. Militares venezolanos en Colombia // Foto: AFP, imagen de referencia
    BLU Radio. Militares venezolanos en Colombia // Foto: AFP, imagen de referencia
    Nación

    Gobierno de Colombia expresa "preocupación" por incursión de militares venezolanos en Guainía

    Pobladores que navegaban por el río Negro, en el sector de La Guadalupe, denunciaron que fueron intimidados por un grupo de militares de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

