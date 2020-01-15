Blu Radio Guardia Nacional Bolivariana
Guardia Nacional Bolivariana
Expreso político de Venezuela relata su paso por El Helicoide y denuncia torturas
El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Así operan los “campaneros” al servicio del régimen Venezolano: persiguen periodistas en la frontera
Blu Radio constató durante el cubrimiento en la frontera que informantes que se ubican del lado colombiano se encargan de identificar a los periodistas y de avisar a la Guardia Nacional Bolivariana.
Cuatro militares venezolanos habrían muerto en combates con disidencias en frontera con Colombia
Habrían sido emboscados por disidencias en el estado Apure, epicentro hace unas semanas de combates y desplazamientos.
¿Es posible una guerra con Venezuela? Responde el ministro del Interior
Colombia hará lo que sea necesario para defender la soberanía, aseguró Diego Palacios en entrevista con Mañanas BLU. "Eso es una acción de un grupo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que está al servicio de la Narcotalia, del señor 'Iván Márquez'", añadió.
Apure, zona de guerra entre militares venezolanos y disidencias no afines a 'Márquez' ni 'Santrich'
La situación humanitaria es muy delicada en la zona. Es importante que Maduro aclare los detalles de estas operaciones militares que dejan más de 3.000 desplazados.
Video: el momento en que colectivos chavistas atacan y rompen camioneta de opositores
El hecho fue calificado por el presidente interino Juan Guaidó como “ataque paramilitar”.
Golpean y roban a periodistas en la Asamblea Nacional de Venezuela
La mayoría de estos hechos ocurrieron frente a decenas de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana.
Guardia venezolana retuvo aeronave colombiana por más de 24 horas
Condiciones meteorológicas obligaron a la aeronave a aterrizar en el aeropuerto San Carlos de Rionegro, en territorio del vecino país.
Audiencia contra colombiano detenido por autoridades venezolanas será este martes
Así lo informó la Cancillería colombiana, al hacer un llamado a respetar el debido proceso del connacional detenido.
Gobierno de Colombia expresa "preocupación" por incursión de militares venezolanos en Guainía
Pobladores que navegaban por el río Negro, en el sector de La Guadalupe, denunciaron que fueron intimidados por un grupo de militares de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.