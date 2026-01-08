Así operan los “campaneros” al servicio del régimen Venezolano: persiguen periodistas en la frontera

El asedio del régimen venezolano a la prensa se ha recrudecido en los últimos días. Además de la detención arbitraria de más de 14 periodistas en Caracas, aquí en la frontera varios colegas que han cruzado los puentes que comunican a ambos países han terminado en manos de la Guardia Nacional Bolivariana.

El caso más reciente fue el de los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, el primero colombiano y el segundo mexicano… Ayer permanecieron varias horas incomunicados luego de intentar ingresar al vecino país por el puente Tienditas o Atanasio Girardot. Ambos dicen haber sido víctimas de tortura psicológica durante las cerca de 12 horas que habrían permanecido en manos del régimen.

Blu Radio constató durante el cubrimiento en la frontera que informantes que se ubican del lado colombiano se encargan de identificar a los periodistas y de avisar a la Guardia Nacional Bolivariana. Esta especie de “campaneros” se camuflan en La Parada como vendedores informales, moto taxistas o simples transeúntes, siguen de cerca a los periodistas y pasan la información a las autoridades del vecino país.

Blu Radio conoció del caso de un exagente de la inteligencia bolivariana, SEBIN, encargado de hacer seguimientos a los equipos de prensa que se han desplegado en el puente internacional Simón Bolívar para cubrir la caída de Nicolás Maduro ante la imposibilidad de entrar a territorio venezolano para reportar uno de los hechos más importantes en América Latina en los últimos años.



Y es que con la frontera abierta y el paso normal de personas cruzando de una lado a otro, algunos periodistas han decidido pasar sin elementos que los identifiquen como reporteros con el único fin de constatar la situación que se vive en el vecino país. Sin embargo, de acuerdo con testimonios adquiridos por Blu Radio, la Guardia sabe perfectamente quiénes son periodistas a pesar de que intentan camuflarse entre los ciudadanos del común.

Además, quienes intentan pasar se enfrentan a varios escenarios… 1. Que a pesar de ser detectados, los dejen entrar y salir sin detenerlos. 2. Que en la salida hacia Colombia los paren y los obliguen borrar el material periodístico obtenido en el vecino país y en el peor de los casos, terminar incomunicados por varias horas y, como Martínez y Mazoy, ser víctimas del asedio, la presión y la tortura psicólogica de quienes están al servicio del régimen, ahora encabezado por Delcy Rodríguez.

El ingreso del la prensa internacional está completamente prohibido por el régimen. Además de los controles de ingreso por los puentes que comunican a Colombia con Venezuela, ha habido un in cemento en los patrullajes de miembros de la guardia en San Antonio y Ureña y la presencia de integrantes de la inteligencia bolivariana en la zona. No se descarta que algunos miembros del SEBIN, operen desde territorio colombiano, camuflados entre las cientos de personas que mueven constantemente por el puente Simón Bolívar.