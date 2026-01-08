En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Flujo migratorio en Santander, en rangos normales pese a tensiones por captura de Maduro

Flujo migratorio en Santander, en rangos normales pese a tensiones por captura de Maduro

A pesar de lanormalidad, advierten que se mantiene un monitoreo ante la posibilidad de que un incremento superior a 90.000 cruces diarios pueda generar alertas para la ciudadanía santandereana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad