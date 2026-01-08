Flujo migratorio en Santander, en rangos normales pese a tensiones por captura de Maduro

En el marco de las tensiones diplomáticas y de seguridad generadas por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, las autoridades en el departamento de Santander reportan que el flujo migratorio con Venezuela continúa en niveles considerados normales, aunque bajo estrecho monitoreo.

Así lo aseguró el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, quien explicó que en una reunión reciente se abordaron de manera prioritaria dos temas clave: la situación en Venezuela y su impacto directo en la seguridad y movilidad en el departamento.

Para las autoridades, el flujo que reporta Migración Colombia desde Norte de Santander se ha comportado dentro de patrones habituales, con fronteras abiertas y un movimiento pendular de personas que ingresan y salen por razones laborales, comerciales o familiares.

Según Hernández, este flujo semanal se mantiene alrededor de 60.000 cruces diarios, aunque en los días más recientes “ha mostrado una disminución, ubicándose entre 35.000 y 37.000 movimientos por día”.



“La movilidad es considerada normal y se regulariza diariamente tanto para ciudadanos colombianos como venezolanos”, indicó el funcionario.

Hernández añadió que gran parte de los movimientos actuales obedecen a ciudadanos que ya residen en territorio santandereano y que regresaron tras pasar las festividades decembrinas en Venezuela.

A pesar de esta normalidad, las autoridades advierten que se mantiene un monitoreo intenso ante la posibilidad de que un incremento superior a 90.000 cruces diarios pueda generar alertas para la ciudadanía santandereana, tanto en términos de orden público como de atención humanitaria.

La tensión en la frontera se da en un contexto regional complejo tras la captura de Maduro, situación que ha generado incertidumbre en la zona limítrofe y un ambiente de “tenso pero calmado”, donde la movilidad sigue su curso habitual, pero la población observa con atención cualquier cambio inusual.

Autoridades departamentales y nacionales han reforzado la coordinación interinstitucional con Migración Colombia, la Gobernación y fuerzas públicas para garantizar la seguridad, el orden y la atención a posibles contingencias, asegurando que hasta la fecha no se ha registrado un flujo migratorio masivo fuera de los parámetros habituales en el departamento, indicó el funcionario.