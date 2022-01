Hincha de corazón: un hombre pedaleó más de 2.200 kilómetros para seguir a su equipo

‘Ascenso Inglés’, página que cubre el fútbol de ascenso inglés dio a conocer la historia de Mark Crowther en su cuenta de Twitter y publicó: "Mark Crowther es ciclista y fan de Luton Town. Esta temporada se propuso hacer el "Away Challenge", así visita los estadios de sus rivales siempre con su vehículo de dos ruedas".

El recorrido de Crowther siguiendo a Luton, equipo de segunda división que actualmente se encuentra en la casilla 10 del torneo de ascenso, inició en el mes de agosto y hasta el momento, Mark ha visitado los estadios de: West Bromwich Albion, Barnsley, Blackburn Rovers, Bristol City, Bournemouth, Millwall, Derby County, Preston North End, Queens Park Rangers, Nottingham Forest, Blackpool, Reading y Sheffield United.

Publicidad

Mark es un aficionado del ciclismo y aclaró que la finalidad de este recorrido en realidad es recaudar fondos para concientizar sobre la importancia de detectar el cáncer de próstata, pues en el Reino Unido, ocho de cada diez hombres lo padecen.

🚴👏 Mark Crowther es ciclista y fan de Luton Town. Esta temporada se propuso hacer el "Away Challenge", así visita los estadios de sus rivales siempre con su vehículo de dos ruedas.



¿El motivo? Recaudar fondos para @ProstateUK @KeechHospice @theCALMzone.



Épico 💙🧡 pic.twitter.com/EpwnfCV17u — Ascenso Inglés (@AscensoInglesok) January 25, 2022

Publicidad

"Hola, mi nombre es Mark, gracias por tu tiempo. Soy un apasionado seguidor del Luton Town hace 40 años y esta vez me he propuesto el desafío de ir en bicicleta a todos los partidos de visitante durante la temporada 2021/2022, que representarán una distancia de 4000 kilómetros aproximadamente. ¡Equivale a escalar el Monte Everest tres veces! Hasta la fecha he estado en 12 encuentros, he hecho 2220 kilómetros y las donaciones recaudadas fueron de 5260 libras", escribió en una página destinada al crowdfunding.

"Espero poder juntar un total de 7500 libras para destinar 2500 libras a cada una de las tres organizaciones benéficas que son muy especiales para mí y que hacen un gran trabajo en lo que respecta al cáncer de próstata como lo son Keech Hospice Care, CALM y Prostate Cancer UK. Realmente agradecería el apoyo de ustedes para ayudar a crear conciencia sobre estas increíbles organizaciones y para poder alcanzar el objetivo trazado. Muchas gracias", señaló.

Publicidad

Siga y escuche el podcast de El Consultorio: