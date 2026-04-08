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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Hinchas de Santa Fe reciben buena noticia para el partido de Copa Libertadores en Bogotá

Hinchas de Santa Fe reciben buena noticia para el partido de Copa Libertadores en Bogotá

Hasta el momento se han vendido 16.000 boletas para el partido entre el león y el uruguayo Peñarol que se jugará en el estadio El Campín.

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