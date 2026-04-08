Hinchas de Santa Fe reciben buena noticia para el partido de Copa Libertadores en Bogotá

A pocas horas del pitazo inicial para el debut de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores contra Peñarol en el estadio El Campín, los hinchas del conjunto cardenal recibieron una buena noticia para este partido que será el jueves 9 de abril.

Muchos aficionados tienen dolores de cabeza luego de los juegos en la capital del país por cuestiones relacionadas por el transporte; sin embargo, tras una coordinación con la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, los seguidores se podrán ahorrar plata y tiempo luego de que el árbitro dé por terminado este enfrentamiento deportivo.

Según informó el conjunto cardenal en sus redes sociales, TransMilenio amplió su horario para este jueves hasta las 11:45 de la noche, es decir, 45 minutos más que en un día normal entresemana para así llevar a los ciudadanos a sus destinos.



¿A qué hora juega Santa Fe?

El partido entre el club bogotano y el uruguayo será desde las 9:00 de la noche el 9 de abril en el coloso de la 57. Es decir, se calcula que el compromiso esté terminando pasadas las 11:00 de la noche y ahí los aficionados tendrán 45 minutos para salir y hacer uso del servicio de TransMilenio, ya sea en la estación El Campín o Movistar, que son las dos más cercanas del escenario deportivo más grande de la capital.

Foto: Santa Fe

Última baja de Santa Fe

Esta semana también se confirmó el último futbolista que no podrá estar a disposición del entrenador Palo Repetto para este primer partido internacional. Se trata del lateral Mateo Puerta, quien presenta una lesión muscular del recto femoral derecho. El jugador, que fue fichado para este semestre, acusó esta molestia en el último partido de liga contra el Deportes Tolima (2-2).



Así las cosas, estos son los jugadores que están inscritos en la Libertadores con Santa Fe, con sus respectivos dorsales:



Arqueros:

Andrés Marmolejo – #1

Weimar Asprilla – #12

Carlos Nemocón – #33

Jugadores de campo: