Imponente debut de Santa Fe con goleada frente a Always en Copa Libertadores Femenina

El equipo femenino del Independiente Santa Fe colombiano propinó este jueves la goleada de la jornada inaugural de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores, por 7-1 al Always Ready boliviano, en tanto que el bicampeón Corinthians empató 1-1 con Independiente del Valle en el mismo Grupo A.

En forma simultánea abrió el Grupo B, en el que el Ferroviaria brasileño se asomó como lidera tras derrotar por 1-0 al Adiffem venezolano y el anfitrión Boca Juniors firmó tablas (0-0) con Alianza Lima.

Los mejores 16 mejores clubes del momento en Sudamérica disputan la Copa Libertadores femenina en dos sedes, los estadios bonaerenses Florencio Sola, de Banfield; y el Francisco Urbano, de Deportivo Morón. Y por primera vez con el auxilio del VAR.

En el estadio del club Banfield el Corinthians brasileño igualó con una tanto de penalti de Gabi Zanotti 1-1 con el Independiente del Valle ecuatoriano, gracias al tanto de Yaritza Valencia en el cuarto minuto agregado.



Independiente Santa Fe tomó el liderato del Grupo A al golear por 7-0 al Always Ready con un doblete de Karla Viancha y los tantos de Ysaura Viso, María Carvajal, Daniela Garavito, Mariana Muñoz y Karen Hernández.

En el grupo B, Boca dejó un mal sabor al igualar 0-0 con Alianza Lima en el Estadio Francisco Urbano de Morón. La primera jornada cerró con el triunfo del Ferroviária brasileño por 1-0 sobre Adiffem gracias a un autogol de Emperatriz García.

Este viernes comenzará la acción para los Grupos C y D.

Colo Colo chocará con Olmpia y São Paulo contra San Lorenzo.

El D pondrá frente al Deportivo Cali con Libertad y a Nacional con Universidad de Chile.

Luego de la fase de grupos, que concluirá el 9 de octubre, los mejores dos de cada zona clasificarán a cuartos de final, en una fase que se disputará entre los días 11 y 12.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se disputa desde 2009, ya fue ganada en 5 ocasiones por Corinthians.

Sao José le sigue con tres conquistas, Ferroviaria y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la conquistaron en una oportunidad.