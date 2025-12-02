James Rodríguez: "Queremos ganar el Mundial 2026, que al fin se nos dé"

Ad portas del sorteo del Mundial 2026, Gol Caracol, encabeza del periodista Ricardo Orrego, también de Blog Deportivo de Blu Radio, tuvo una charla exclusiva con el capital de la Selección Colombia, James Rodríguuez, sobre todo lo que rodea al cuadro Tricolor de cara a este torneo en donde los objetivos son claros: superar todo lo que ha hecho hasta ahora el equipo a lo largo de la historia.

"Jugar el Mundial siempre es una alegría muy grande y más cuando te haces más mayor. Creo que es mucho más lindo que cuando jugué el primer Mundial, que tenía 23 años, y siempre es algo grande", dijo. Pero aseguró que este se siente especial a sus 34 años, con la seguridad de que "hay buenas vibras" de cara al sorteo y a la competencia como tal, apuntando en un equipo que "trabaja en la misma dirección".

Selección Colombia // Foto: AFP

¿Qué rivales quiere enfrentar James Rodríguez en el Mundial?

"Cualquiera", fue la contundente respuesta del '10' de cara al sorteo del próximo 3 de diciembre, asegurando que, según él, el ambiente y el nivel de esta selección le da seguridad de que podrán enfrentar a cualquier equipo para conseguir resultados positivos.

"Estoy tranquilo, porque con el equipo que tenemos, al que le toque, le vamos a dar cara porque este es un equipo grande. Sueño jugar con ellos siempre, somos una selección fuerte, y con la que haremos las cosas bien", dijo.



James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

¿Y el objetivo? "Ganar el Mundial"

Ahora, qué busca esta generación de la Selección Colombia, su respuesta fue contundente: ganar la Copa del Mundo, en especial porque hay un aire de revancha tras la final perdida en 2024 de la Copa América.

"Debemos estar preparados tanto física como mentalmente; todos tenemos claro eso, nos estamos jugando cosas grandes, una Copa del Mundo y queremos ganarla, es lo que todos queremos porque en 2024 jugamos una gran final que no se dio", dijo.