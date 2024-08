James Rodríguez regresará al fútbol español: equipo de LaLiga lo tendrá en sus filas

Si nada extraordinario ocurre, elvolante James Rodríguezserá nuevo jugador del Rayo Vallecano de España para la presente temporada, en su regreso formal al fútbol europeo y, en especial, a LaLiga.

El periodista italiano Fabrizio Romano, reconocido por ser el experto en el mercado de fichajes, indicó este domingo 25 de agosto que elmediocampista de 33 años llegó a un acuerdo con el equipo de Vallecas para jugar por una temporada, con la posibilidad de extender su contrato por una más.

"¡James Rodríguez ha llegado a un acuerdo verbal con el Rayo Vallecano! Un año de contrato más opción a otra temporada, quería volver a La Liga. Trámites formales, revisión de documentos y médico la próxima semana antes de firmar", publicó el periodista, con su tradicional 'Here we go', que solo pone cuando la negociación es un hecho.

Rodríguez viene de ser elegido como elmejor jugador de la pasada Copa América, de la que fue subcampeona con la Selección Colombia, pero también de rescindir su contrato con Sao Paulo de Brasil, por sus cruces con el técnico argentino Luis Zubeldía.

Publicidad

La última campaña de James en España fue la del 2018-2019, en su regreso al Real Madrid, tras haber jugado en Bayern Munich de Alemania. Tras su salida del cuadro 'merengue' su carrera tuvo algunos traspiés, que lo llevaron a Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de Arabia, Olympiacos de Grecia y, por último, a Sao Paulo.

Así pues, se espera por el anuncio oficial del futbolista como nuevo jugador del Rayo, en el que ya estuvo otro ídolo colombiano: eldelantero Radamel Falcao García, que hasta hace unos meses hizo parte de la plantilla, antes de llegar a Millonarios.